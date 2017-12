Politie op zoek naar witte vrouw van 40, neemt zwart meisje van 11 onder schot

“Ik werd er misselijk van”, was de reactie van politiechef David Rahinsky van het korps in het Amerikaanse Grand Rapids. Hij was geschokt door de manier waarop een meisje van 11 met een pistool werd bedreigd en in de boeien werd geslagen door zijn personeel.

De agenten waren op zoek naar de 40-jarige Carrie Manning, een witte vrouw die haar jongere zus zou hebben neergestoken.

Bij een andere woning in de omgeving kwamen zij de zwarte Honestie Hodges (11) tegen. Een agent droeg haar op de handen op het hoofd te zetten en achterwaarts naar hem toe te lopen.

Hij sloeg het meisje in de boeien, dat begon te gillen van angst. Het incident werd gedeeltelijk vastgelegd door de bodycam van de agent.

Chef Rahinsky heeft er begrip voor dat het meisje in de boeien werd geslagen, maar wat hem betrof mocht het toch een tandje minder: het is niet ongebruikelijk, zei hij, dat een verdachte aan een kind vraagt een wapen te verbergen, in de hoop dat het kind niet zal worden gefouilleerd.

Toch had het allemaal niet zo gehoeven, zei hij: “Het incident met Honestie bevestigt wat velen van u weten, wat wij al heel lang weten, namelijk dat wij nog een lange weg te gaan hebben.”