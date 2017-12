Politie houdt medewerkers handelszaak aan

De politie van het ressort Munder heeft drie medewerkers van een bekende handelszaak van Paramaribo aangehouden. De medewerkers Almiraldo G. (31) en Sergio T. (41) hielden zich niet aan de afspraken met de werkgever en reden zonder toestemming uit.

De ondernemer vond het gedrag vreemd en stelde een onderzoek in. Via het GPS van het voertuig bleek dat het voertuig op een adres in het ressort Munder voor korte tijd was geparkeerd.

Het adres werd aangedaan en bleek het dat er twee nieuwe koelkasten bedekt waren onder een dekzeil. De eigenaar deed aangifte van verduistering bij de politie en zijn de twee medewerkers, de chauffeur en de bijrijder aangehouden.

Tijdens een onderzoek in de woning werd ook een nieuw televisietoestel aangetroffen en in beslag genomen. De hoofdbewoner was uitstedig. Vijf personen die ter plaatse waren, werden voor verhoor opgebracht. Deze zijn allen na verhoor heengezonden.

Het onderzoek leidde naar de magazijnmedewerker, de 28-jarige Valentino M., die ook is aangehouden. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd het trio ingesloten.

De hoofdbewoner die zich aanmeldde bij de politie is na te zijn gehoord heengezonden.

Het vermoeden bestaat dat er meer verdachten zullen worden aangehouden in deze zaak, schrijft de politie.(GFC)