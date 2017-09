Politie geeft informatie over 60ste verkeersdode

🕔 27.sep 2017

De 23-jarige autobestuurder Sishrirameswar Mahabier is woensdag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. Hij was in de vroege ochtend van zondag 3 september betrokken bij een verkeersongeval aan de Ringweg, meldt de politie.

Na de melding via de Centrale Meldkamer dat een voertuig in een langs de weg lopende trens was beland, deed de politie van Munder de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen, werd de autobestuurder in bewusteloze toestand in het voertuig aangetroffen.

Het slachtoffer reed over de Ringweg en raakte vermoedelijk ter hoogte van Oud Sranan Biri door tot nog toe onbekende redenen van de weg en kwam in de trens terecht.

Per ontboden ambulance werd hij afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Hij werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care opgenomen, waar hij op 26 september het leven liet.(GFC)