Politie geeft details over twee dodelijk verongelukte bromfietsers

🕔 03.jul 2017

De 23-jarige bromfietser Rawien Ramessar kwam zondag om in het verkeer na betrokken te zijn geweest bij een aanrijding met een auto. De bromfietser overleed ter plaatse.

Volgens de autobestuurder kwam Rawien plotseling vanuit een inrit de weg op, waardoor hij op zijn rijhelft belandde. Een poging tot uitwijken heeft echter de aanrijding niet kunnen voorkomen, schrijft de politie over dit geval.

“De chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs en was niet onder invloed van alcohol. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de verkeersunit van regio Midden”, aldus het KPS over de eerste dodelijke aanrijding zondagochtend.

De tweede broemfietser die zondag omkwam in het verkeer is de 44-jarige Jerome Prim. Dit ongeval deed zich voor aan de Antondragtenweg, dichtbij de David Simonstraat.

Volgens verklaring van de autobestuurder reed hij over de Anton Dragtenweg toen op een gegeven moment de bromfietser op zijn rijhelft kwam met als gevolg een frontale botsing. Jerome was op slag dood.

De ontzielde lichamen van beide bromfietsers in deze afzonderlijke gevallen, zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Het verder onderzoek van de aanrijding aan de Anton Dragtenweg wordt verricht door regio Paramaribo.

Met het overlijden van de twee bromfietsers is de verkeersbarometer gestegen naar 38.(GFC)