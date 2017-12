Politie Florida verijdelt aanslag op moskee

🕔 05.dec 2017

De politie van de Amerikaanse staat Florida arresteerde een 69-jarige man en verijdelde daarmee een plan om een bloedbad aan te richten in een islamitisch centrum in de stad Jacksonville. De man had aangekondigd zoveel mogelijk slachtoffers te willen maken.

De verdachte, Bernandino Gawala Bolatete, is een Filipijn die een permanente vergunning voor verblijf in de VS heeft. Hij had meerdere malen anti-islamitische uitlatingen gedaan tegenover iemand, die hier melding van maakte bij de politie.

Bolatete had tegen de informant gezegd dat hij een aanval wilde uitvoeren op het islamitisch centrum van noordoost Florida.

De politie zette een undercover agent in om Bolatete in de gaten te houden. Die kreeg van de terrorist het verzoek om wapens te leveren.

Toen de bestelling werd bezorgd, viel de politie samen met de grenspolitie de woning van Bolatete binnen.