Pluimveeproject Apetina succesvol

🕔 20.dec 2017

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) een pluimvee project uitgevoerd in het Inheemse dorp Apetina. Met ondersteuning van de United Nations Development Programme (UNDP) Suriname en de Kuluwayak Foundation is dit project tot stand gekomen in het ressort Tapanahony te district Sipaliwini.

Door kwikcontaminatie in de rivieren in het district Sipaliwini, van de goudmijn activiteiten die aldaar plaatsvinden, is er een tekort ontstaan aan eiwitvoorziening.

In dit kader heeft het ministerie van LVV uit een Telefood project dertig dorpsbewoners getraind en tien leden van de Kuluwayak foundation in het opzetten van kippenhokken, het kweken van pluimvee met name kippen en het uitbroeden ervan.

Uit het Telefood project was begroot de opzet van vijf kippenhokken met elk 150 kippen. Door eigen inzet en creativiteit van de dorpsbewoners zijn in totaal zeven kippenhokken opgezet te Apetina.

Voor de uitvoering van dit project heeft LVV gekozen voor de lokale Surinaamse kip. Dit vanwege het feit dat deze kip de lokale klimatologische omstandigheden kan verdragen en gemakkelijker te voeden en managen is.

Ook heeft deze kip als voordeel dat ze hun eigen eieren kunnen uitbroeden. Inmiddels is de kweek op gang gekomen en de eieren die de kippen leggen worden gebruikt voor het uitbroeden van nieuwe kuikens.

Volgens voorzitter Samoe Scheltz van Kuluwayak Foundation was het een uitdaging om vervanging te zoeken voor de bestaande eiwitbronnen. ‘De grootste uitdaging was om de Inheemsen van Apetina, die behoren tot de Wayanastam, de cultuur shift te laten maken, om over te gaan tot het kweken van kippen in de plaats van jacht- en visserij activiteiten. Zij hebben de voordelen van het kweken van kippen gezien’, vult voorzitter Scheltz aan.

Op donderdag 7 december vond de formele afsluiting van dit project plaats te Apetina. De delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de UNDP en FAO was onder leiding van de onderdirecteur Veeteelt, Verginia Popken – Telting. Zowel LVV, FAO als de UNDP zijn onder de indruk van de kippenhokken en spreken van een succesvol project.

Onderdirecteur Popken- Telting verzekerde de dorpsbewoners dat indien er geschikte grond geïdentificeerd is, het ministerie van LVV ook ondersteuning zal bieden bij het telen van hooglandrijst voor eigen consumptie.(GFC)