Pleidooi voor samenwerking Nederland, VS en Frankrijk tegen Bouterse

🕔 06.jul 2017

President Desi Bouterse, zijn regeerbeleid en de ontwikkelingen met betrekking tot het 8 decemberstrafproces, is de rode draad bij de hearing tussen Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van Surinaamse organisaties donderdag in het parlement in Den Haag. Dit schrijft Diaspora Nieuws.

Dave Ensberg heeft de Nederlandse regering opgeroepen Suriname niet bilateraal maar multilateraal aan te spreken over zaken waaronder het 8 decemberstrafproces. Nederland kan samen met de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk een coalitie vormen om Bouterse en zijn regeerbeleid aan te spreken.

Ook Grace Boldewijn ziet aan landen als de Verenigde Staten van Amerika een belangrijke rol toegelegd. Boldewijn ziet leiderschap, met name Bouterse, als het probleem waarin Suriname momenteel verkeerd.

Ze is van oordeel dat De Nationale Assemblee aftreden van president Desi Bouterse moet bewerkstelligen. De oppositie dient zich nu als echte oppositie te gaan opstellen. Voorts zou vicepresident Ashwin Adhin of de waarnemend van het Hof van Justitie (Iwan Rasoelbaks) met de leiding van het land belast worden.

Ook Romeo Hoost, Hans Moison en Jay Pahladsingh hebben het gehad over Bouterse. Pahladsingh wil openbaarmaking van alle dossiers die te maken hebben met de rol van Nederland bij coup van 25 februari 1980.

Robby Makka heeft Nederland opgeroepen Suriname humanitaire hulp te bieden.

Ram Rambaratsingh heeft aandacht gevraagd voor de uitvoering van de Toescheidingsovereenkomst, het AOW- gat en visumvrij reizen van Surinamers naar Nederland.

De volgende Tweede Kamerleden waren aanwezig: Han Ten Broeke (VVD), Sedat Karabulut (SP), Martijn van Helvert (CDA), Bram van Ojik (GroenLinks), en Kirsten van den Hul (PVV).

In oktober volgt een Kamerdebat over de actuele situatie in Suriname. De commissie Buitenlandse Zaken zal nagaan in hoeverre een bezoek aan Suriname mogelijk is.(GFC)