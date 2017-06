Plantage Rorac treedt agrarische sector in

🕔 25.jun 2017

De belangenvereniging van plantage Rorac in het district Commewijne heeft besloten de agrarische sector in te gaan. In verband hiermee hebben zij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) benaderd voor het verzorgen van trainingen.

De belangstelling ging voornamelijk uit naar het telen van de gewassen sopropo, amsoi, boulanger, antroewa en tomaat. LVV heeft aan de hand daarvan trainingen en presentaties samengesteld waarbij de teelt van de aangevraagde gewassen werden behandeld met aanvullend daarop wat informatie over onder andere het verantwoord gebruiken van bestrijdingsmiddelen.

Aansluitend op de trainingen heeft de belangenvereniging een velddag gehad waarbij ze het aangeleerde in de praktijk mochten overbrengen op het LVV-ressortkantoor Santo in het district Wanica. Verder hebben zij bezoeken gebracht aan diverse landbouwers, proeftuinen en het hydroponicbedrijf Green Leafs.

Afgelopen vrijdag mochten de cursisten hun certificaten op het ministerie uit handen van onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, ontvangen.

De belangenvereniging is zeer tevreden met de wijze waarop het ministerie van LVV hen heeft onderricht en begeleid. Ze hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in meerdere trainingen met name de plantvermeerderingstraining. Het ministerie heeft verdere ondersteuning aan haar toegezegd, zegt de voorlichtingsdienst.(GFC)