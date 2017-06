Plantaardig eten is hot! En maar goed ook!

🕔 21.jun 2017

We zijn allemaal steeds meer en bewuster met onze voeding bezig. Veel mensen nemen meer tijd om te bepalen wat er op tafel komt – en vooral ook wat niet. Ook is er steeds meer keuze in boodschappen; ga je bijvoorbeeld naar de gewone of de biologische supermarkt?

Bij deze trend past ook de groeiende vraag naar plantaardig eten. Vegan eten is hot! In de lijst met foodtrends van 2017 werd dat al duidelijk. In dit artikel lees je meer over de voordelen van plantaardig eten en een vega lifestyle.

Van flexitariër tot veganist

Waar men zich vroeger geen maaltijd kon voorstellen zonder een stuk vlees, lassen veel mensen (ook mannen!) tegenwoordig wel eens een vleesvrij dagje in. Het aantal flexitariërs stijgt; ongeveer een derde van de Nederlanders eet niet elke dag meer vlees bij de avondmaaltijd. Twee tot vier procent is vegetariër of veganist. Ook groeit de vraag naar lactosevrije en plantaardige alternatieven voor melkproducten. Maar wat zijn precies de voordelen van plantaardig eten?

Plantaardig eten goed voor gezondheid

Meer plantaardig en minder dierlijk eten heeft volgens de Nederlandse Gezondheidsraad positieve gezondheidseffecten. De Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad uit 2015, maar ook richtlijnen in de Verenigde Staten, raden daarom een meer plantaardig voedingspatroon aan voor een betere gezondheid.

Een plantaardig voedingspatroon kenmerkt zich door een ruime hoeveelheid groenten en fruit, peulvruchten, noten, volkorenproducten en plantaardige vetten en oliën.

Deze productgroepen zijn prominent in de Schijf van Vijf vanwege de hoge voedingswaarde waarmee ze een beschermend effect op het risico op chronische ziekten hebben. Een handje noten per dag – zo’n 30 gram – hangt bijvoorbeeld samen met een 30 procent lager risico op coronaire hartziekten.

Bovendien hebben veel dierlijke producten een relatief hoog gehalte aan verzadigde vetten, terwijl het merendeel van plantaardige oliën, noten en zaden rijk is aan enkelvoudig en/of meervoudig onverzadigde vetten. Een uitzondering van een plantaardig vet dat juist rijk is aan verzadigd vet is kokosolie. Dit kun je dus beter niet te vaak gebruiken.

Impact vlees en zuivel op milieu

Naast gezondheidseffecten weegt steeds vaker de milieu-impact mee in de adviezen van instanties als de Gezondheidsraad. Zo kunnen ook de generaties na ons over hoogwaardige voeding beschikken. En dat is belangrijk, want vijftien tot dertig procent van de totale uitstoot van broeikasgassen komt vanuit de voedingssector.

Van alles wat we op een dag consumeren, dragen vlees en zuivel het meest bij aan de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2 en methaangas. Toch is volgens een recent rapport van het RIVM momenteel 10 procent van ons drinken, en ruim een kwart (28%) van ons eten van dierlijke oorsprong. Nog meer reden voor een switch naar plantaardig(er) eten dus.

Verbeter je voedselkeuze: eet plantaardiger

De gemiddelde Nederlander kan best nog wel wat verbeteren in de dagelijkse voedselkeuze, niet alleen op gebied van duurzaamheid. We eten namelijk massaal te veel verzadigde vetzuren, nuttigen te veel alcohol en zout en we krijgen te weinig vezels binnen. Maar er is ook goed nieuws: uit de Voedselconsumptiepeiling gepubliceerd in 2016 blijkt dat de consumptie van fruit is gestegen in de afgelopen vijf jaar!

De consumptie van plantaardige oliën en vetten is gek genoeg gedaald. Dat terwijl de gemiddelde inname van oliën en vetten (als belangrijke bron van essentiële vetten) al ver onder de aanbevelingen lag. Hierbij geldt ook: om de juiste vetten binnen te krijgen kies je voor de plantaardige opties om mee te smeren (zachte margarine/halvarine) en in te bakken (olie/vloeibare margarine).

Kortom, doe jezelf en de aarde een plezier en eet plantaardig!(dokterdokter.nl)