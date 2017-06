PL: filosofie van het vasten moet worden voortgezet

🕔 28.jun 2017

Het vasten in het kader van de Ramadan en Ied-Ul-Fitre of Bodo is achter de rug, maar wij moeten de filosofie ervan, namelijk de zakat (het gedenken van de armen), de gotong rojong (onderlinge hulp, samen delen, samenwerken, samen doen) en de eenheid voortzetten. Dit zegt voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL).

Het vasten is een belangrijk onderdeel in de religieuze beleving van de Surinaams-Javaanse moslims, welke is meegenomen tijdens de immigratie van Javanen uit Indonesië naar Suriname.

De partij is zich dan ook terdege aan het voorbereiden om op 9 augustus op gepaste wijze 127 jaar Javaanse Immigratie in Suriname te herdenken. De PL houdt in dat kader traditioneel The Day of the Wong Jawa in Mariënbug in het district Commewijne. Dan wordt herdacht dat de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders voet aan Surinaamse wal zetten.

Tussen 1890 en 1939 kwamen er in totaal 32.956 Javaanse contractarbeiders naar Suriname.

Samendoen

PL-voorzitter Somohardjo benadrukt dat de gotong-rojong- en eenheidsgedachte de kern is van de viering van The Day of the Wong Jawa. Dat houdt in dat de herdenking samen wordt georganiseerd, samen wordt gefinancierd en samen wordt gevierd. “Een ieder mag iets meenemen, ook al is het een flesje water. U bent bereid samen te zijn, samen te eten, samen te drinken, samen te helpen, samen te delen, samen te doen en natuurlijk de strijd aan te binden tegen de Armoede en diens Veroorzaker”, stelt Somohardjo.

De PL, die bekend staat als de sociale en eenheidspartij, heeft zich daarom voorgenomen om te starten met een serie gotong-rojong- en eenheidsmanifestaties in verschillende districten.

Diverse manifestaties

Saramacca bijt de spits af met een manifestatie op vrijdag 30 juni te Catharina Sophia (Sidoredjo), met als attracties Does Cabaret en de muziekformatie Smeltkroes.

Op 1 juli, Ketie Kotie, vindt ook een gotong-rojong- en eenheidsmanifestatie plaats in het hoofdkwartier van PL te Beekhuizen, waar als attracties Rintjang en Smeltkroes zullen optreden. Nickerie is op zaterdag 8 juli plaats en in dit rijstdistrict zullen behoeftigen en stongfutu’s van de partij worden verrast met een Pisto Rodjo, een VIP-diner, dat in het partijcentrum Nickerie zal worden gehouden.

Een cultureel optreden van Rejok staat ook op het programma en daarna mogen aanwezigen de benen los gooien op de muzikale tonen van Friends onder leiding van Ristie.

Somohardjo heeft voorts aangekondigd dat de partij op zondag 24 september een Bigie Sma Dey te Colakreek zal organiseren.(GFC)