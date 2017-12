Pijnlijke, koude of gezwollen voeten: wat het over je gezondheid zegt

Als je tenen altijd aanvoelen als ijsklompen, kan dit liggen aan een slechte doorbloeding. Dit kan weer te maken hebben met roken, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Ook kunnen je voeten koud aanvoelen door schade aan zenuwen, veroorzaakt door diabetes.

Andere mogelijke oorzaken zijn een traag werkende schildklier of bloedarmoede. Je kunt uiteraard ook gewoon koude voeten hebben zonder medisch aanwijsbare oorzaak. Maak je je zorgen, laat er dan een arts naar kijken, adviseert dokterdokter.nl.

Pijnlijke voeten

Na een lange dag staan pijn in je voeten? Grote kans dat dit aan je schoenen ligt. Acht op de tien vrouwen zegt immers dat hun schoenen pijn veroorzaken. Pijn die niet te wijten is aan torenhoge hakken, kan van een stressfractuur komen. Door een te intensieve belasting en te weinig rust kunnen kleine scheurtjes in de middelvoetsbeenderen ontstaan. Vooral hardlopers en basketballers kampen vaak met deze blessure. Osteoporose verhoogt het risico op een stressfractuur.

Jeukende voeten

Jeukende en schilferende voeten wijzen vaak op voetschimmel. Aan jeuk kunnen echter ook andere oorzaken ten grondslag liggen, zoals contacteczeem. Dit ontstaat als een (allergische) reactie op bepaalde stoffen zoals chemische producten of cosmetica bestanddelen en gaat naast jeuk tevens gepaard met rode droge plekken. Psoriasis kan ook zorgen voor jeukende voeten. Hierbij ontstaat een dikke laag van dode huid, die pijnlijk kan barsten.

Waarom sleep ik met mijn voeten?

Een verandering in de manier van lopen, licht slepen met je voeten of een wijdere stap ā€“ kan het eerste signaal van een probleem zijn. De oorzaak kan liggen in een langzaam verlies van gevoel in je voeten, door schade aan het perifere zenuwstelsel: zenuwen voor gevoel en beweging. In ongeveer dertig procent van de gevallen komt dit door diabetes. Zenuwschade kan ook het gevolg zijn van een infectie, een vitaminetekort en alcoholisme. Helaas kan bij veel mensen de exacte oorzaak van zenuwschade niet achterhaald worden.

Gezwollen voeten

Het gaat hier meestal om een tijdelijk klacht door te lang staan of een lange vlucht. Vooral zwangere vrouwen hebben er last van. Voeten die gezwollen blijven, kunnen een symptoom zijn van een serieuze medische aandoening. Mogelijke oorzaken zijn een slechte doorbloeding, een probleem met het lymfestelsel, een bloedprop, een nieraandoening of een traag werkende schildklier. Ga naar je arts als je aanhoudend gezwollen voeten hebt.

Brandende voeten

Een brandend gevoel in de voeten komt veel voor onder diabetespatiƫnten bij wie het perifere zenuwstelsel is aangetast. Het kan ook veroorzaakt worden door een vitamine B-tekort, voetschimmel, chronische nieraandoeningen, slechte bloedcirculatie in de benen en voeten of door een traag werkende schildklier.

Voetwondjes die niet genezen

Wondjes op je voeten die maar niet willen helen zijn een serieus alarmsignaal voor diabetes. Deze ziekte kan de bloedcirculatie en een normale wondgenezing aantasten. Hierdoor kan zelfs een blaar uitgroeien tot een zorgelijke wond. Deze wonden zijn ook nog eens gevoelig voor een infectie. Daarom is het voor diabetici raadzaam hun voeten dagelijks goed te wassen en drogen en ze te checken op wonden. Een trage wondgenezing kan ook veroorzaakt worden door een slechte doorbloeding ten gevolge van andere aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Dit is een ziekte waarbij slagaderverkalking optreedt.

Pijn in de hiel

De meest voorkomende oorzaak van hielpijn is fasciitis plantaris, een overbelastingsletsel dat veroorzaakt wordt door het naar binnen zakken van de voet. Hierdoor wordt het peesblad (fascia plantaris) bij elke stap op rek gebracht, waardoor ontstekingsverschijnselen optreden bij de aanhechting of op de hiel. Deze klacht komt vaak voor bij mensen met overgewicht en bij intensieve beoefenaars van (zaal)sporten waarbij veel kracht komt te staan op het hielbeen. Andere oorzaken van hielpijn zijn artritis, slecht passende schoenen en een overbelasting van de achillespees.

Trakteer je voeten eens in de zoveel tijd op een massage of een voetenbad. Je kunt je voeten zelf masseren na een lange dag of simpelweg wat soda in een warme bak met water doen.(dokterdokter.nl)