Persoonlijke factoren mede bepalend voor gevolgen licht hersenletsel

🕔 20.jun 2017

Niet alleen de ernst van een ongeval, maar ook de persoonlijke factoren van een slachtoffer hebben invloed op de uiteindelijke gevolgen van een licht traumatisch hersenletsel als gevolg van een ongeluk.

Dat blijkt uit onderzoek onder 910 patiënten in de periode van januari 2013 tot januari 2015 van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Medisch Spectrum Twente.

Het onderzoek vond plaats onder leiding van neuroloog Joukje van der Naalt en neuropsycholoog Joke Spikman en werd mede tot stand gebracht door de Nederlandse Hersenstichting.

Tijdens het onderzoek dat gepubliceerd is in Lancet Neurology probeerden de onderzoekers van te voren te bepalen welke patiënten het grootste risico hadden op niet-volledig herstel. Twee weken na een ongeval stelden de onderzoekers bij patiënten met licht hersenletsel vast welke klachten zij hadden. Ook werd gevraagd naar hun stemming. Deze gegevens werden gecombineerd met demografische gegevens. Na zes maanden werd opnieuw vastgesteld welke patiënten niet volledig hersteld waren.

Hersenletsel veroorzaakt door een ongeval komt veel voor en de meeste patiënten lopen na een ongeval licht hersenletsel op. Veel patiënten herstellen niet volledig en houden langdurige klachten die hun dagelijks functioneren beïnvloeden.Volgens de onderzoekers blijkt niet alleen de ernst van het ongeval, maar ook de persoonsgebonden factoren belangrijk factoren te zijn die het herstel bepalen zes maanden na het ongeval.

Gevolgen

Een van de factoren die van invloed is op het herstel is het kunnen omgaan met de gevolgen van het hersenletsel, de leeftijd, opleiding en eventuele psychische problemen voor het ongeval. De persoonlijke factoren van het slachtoffer kunnen volgens de onderzoekers vroeg na het ongeval worden vastgesteld, waardoor de juiste therapie en begeleiding te bepalen is.

Uit het onderzoek blijkt dat het identificeren van patiënten met een hoger risico op niet-volledig herstel kan gebeuren op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, maar het is nauwkeuriger in de eerste weken na het ongeval. Dan kunnen de verschillende risicofactoren in kaart worden gebracht via een gesprek of vragenlijst.(NU.nl)