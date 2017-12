Personeel St. Vincentius Ziekenhuis wordt uiterlijk 3 januari uitbetaald

De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, de voorzitter van de Raad van Toezicht, Humphrey Schuurman en de directeur van het St.Vincentius Ziekenhuis hebben een goed onderhoud gehad over de kwestie rond het uitbetalen van de lonen van het personeel van het ziekenhuis.

Deze bijeenkomst werd vandaag gehouden waarbij is afgesproken, dat het ministerie zich zal inspannen om het daarheen te leiden dat het ziekenhuis uiterlijk 3 januari 2018 in staat is alle financiële verplichtingen jegens haar medewerkers over de maand december 2017 na te komen.

Dit staat vermeld in een vandaag uitgegeven verklaring die door partijen waaronder ook het Staatsziekenfonds (SZF), is getekend.(GFC)