Peneux zegt sorry aan samenleving voor harde uitspraken richting Ori

🕔 10.jul 2017

Minister Robert Peneux biedt in een verklaring zijn verontschuldiging aan de samenleving aan voor harde uitspraken die hij deed richtinf professor Henry Ori.

In een aanval op Ori gebruikte de minister onder meer de volgende woorden: “..dat je niet eens de ballen hebt tussen uw benen”, “U bent een waardeloze wetenschapper”, “U bent een waardeloos mens” , “en als dat niet genoeg is, hebt u dagen en maanden het achterwerk van de president willen likken voor functies”, “De macht en de kracht en het gezag van het ministerie zijn in mijn handen”, “..ik ben een Boutist in merg en been en ik ga mijn president niet laten vallen voor een Pietje Puk, Chubby Checker, als jou..”

Grote delen van de samenleving hebben vol afschuw gereageerd na de uitlatingen.

Hieronder de verklaring van Peneux:

Naar aanleiding van ongefundeerde uitspraken van de heer dr. Henry Orie aan het adres van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, drs. Robert Peneux, in het radioprogramma Info Educatief heeft hij gemeend te reageren, door de heer Orie van repliek te dienen.

Op de eerste plaats is de minister ook mens en niets is zo lastig als je zomaar in een gevecht wordt betrokken waarbij twee wetenschappers elkander beschuldigen over het professorschap. Desondanks moet de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zich een neutrale houding kunnen behouden en de rust kunnen bewaren.

Voor de harde uitspraken via de media biedt de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de samenleving zijn welgemeende verontschuldigingen.

Ik spreek de hoop uit dat beide wetenschappers te weten prof. Dr. Hubert Rampersad en dr. Henry Orie hun geschillen bijleggen in het belang van het Surinaams onderwijs en trachten een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het universitair onderwijs”, aldus Peneux.(GFC)