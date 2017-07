Peneux noemt Ori een ‘achterste werk likker’

Minister Robert Peneux vindt dat professor Henri Ori een ‘achterste werk likker’ is. In het onderwijsprogramma haalde de bewindsman fel uit naar Ori die volgens hem de Universiteit te grabbel wil gooien en de minister betrekt in een ruzie tussen hem en professor Hubert Rampersad.

Peneux: “Ori je moet je diep schamen. Je moet je diep schamen dat je een universiteit van ons zo te grabbel wil gooien en je wil nog zeggen mensen zijn trots op uw performance. En als dat nog niet zo erg is, dat je niet eens de ballen hebt tussen uw benen om naar de minister van Onderwijs te komen, en te vragen in hoeverre iets waar is. U begint nu uw hachje te beschermen door te zeggen: de minister is bezig met een scenario tegen u. U moet u diep schamen.

U bent een waardeloze wetenschapper, want een wetenschapper doet uitspraken op basis van feiten. U bent een waardeloos mens. En als dat niet genoeg is, hebt u dagen en maanden het ‘achterstewerk’ van de president willen likken voor functies. En als dat u niet lukt, dan gaat u een regering bekritiseren.

U bent een corrupteling en ik heb u gepakt. Dat moet u ervaren en mij niet door het slijk halen. Uiteindelijk ben ik minister en de macht en de kracht en het gezag van het ministerie zit in mijn handen.

Als u ooit minister wil worden, moet u wachten totdat uw partij ooit wint. Of dat ooit in 2050 u het kan worden. Maar zolang de NDP er is, zal NDP regeren over Suriname en u moet respecteren dat de regering Bouterse aan de macht is en dat ik een Boutist ben in merg en been. En ik ga mijn president niet laten vallen voor Pietje Puk Chubby Checker als jou als mens,” aldus Peneux.(GFC)