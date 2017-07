Pedopastor van Groot Kwartier krijgt negen jaar

‘Apostel’ Orlando Balentina (54) is in Willemstad (Curaçao) veroordeeld tot negen jaar cel voor veelvuldig misbruik van minderjarigen. De pastor van de Rains of Blessing-kerk mag ook 14 jaren geen leiding geven aan een kerk.

Het jongste slachtoffer van de pastor was volgens lokale media pas 9 toen Balentina toesloeg. Het misbruik van de vrouwen begon al in 2003. Pas in 2015 durfde het eerste slachtoffer aangifte te doen, maar daarna stroomden de meldingen binnen.

De Rains of Blessing-kerk heeft filialen in de wijk Groot Kwartier op Curaçao, en in Nederland in de steden Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Balentina vertelde zijn slachtoffers dat zij bezeten waren door demonen die hij bij hen zou hebben ingebracht. Als zij aangifte tegen hem deden, zou hij de demonen wekken en hun leven tot een hel maken.

Hij hield de slachtoffers voor dat niemand hen zou geloven, “want ik ben priester. Ik ben heilig.” Apostel Orlando zou gelijk krijgen: zelfs na zijn veroordeling blijft een groot deel van zijn schapen achter hun herder staan, schrijft de NOS.