Passagier wil miljoen van vliegbedrijf

🕔 16.jun 2017

Amerikaanse vliegmaatschappijen lijken de passagier slechts te dulden als een noodzakelijk kwaad. Neem bijvoorbeeld United Airlines, de maatschappij die een arts knock-out liet slaan zodat hij uit het vliegtuig kon worden verwijderd om plaats te maken voor een bemanningslid.

Een bejaarde man (71) eist nu een miljoen dollar van United omdat hij door een personeelslid tegen de grond was geslagen. Niemand van het personeel nam notitie van hem toen hij hulpeloos op de grond in de stationshal in Houston lag.

De passagier, Ronald Tigner, is advocaat in Houston. Hij laat United en twee van haar medewerkers vervolgen voor meer dan een miljoen.

Tigner kreeg een onleesbare boarding pass. Hij probeerde diverse malen een nieuwe te krijgen, maar dat werd geweigerd.

Hij meldde zich toch maar bij de security voor het inchecken. Daar werd de onleesbare ticket geweigerd.

Toen hij opnieuw een nieuw ticket vroeg, werd hij door de United medewerkers uitgelachen en uitgescholden. Vervolgens werd hij door een van hen aangevallen waardoor hij ten val kwam.

Alle United medewerkers negeerden Tigner. De enige die hem – na bijna een volle minuut – te hulp schoot, was een medepassagier.

Vliegmaatschappijen in de VS komen steeds vaker negatief in het nieuws vanwege dit soort incidenten, en vaak lopen passagiers hierbij lichamelijk letsel op.