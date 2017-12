Pas gerenoveerde Tibitibrug vernield

🕔 16.dec 2017

De pas gerenoveerde brug over de Tibitikreek is vernield door een trekker die een dragline vervoerde. De brug is vier maanden terug gerenoveerd voor een bedrag van SRD 800.000.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft aangifte van vernieling gedaan tegen de bestuurder van de trekker.

Het ministerie meent dat de persoon die verantwoordelijk is voor de vernieling aan de brug moet opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met de renovatie.

Ondanks de vernieling is de brug gelukkig nog in gebruik. Het ministerie zal samen met een ingenieursbureau nagaan wat de maximale toegestane gewicht zal zijn voor de voertuigen die over deze brug moeten.(GFC)