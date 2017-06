Paracetamol tijdens zwangerschap slecht voor seksdrive

25.jun 2017

Paracetamol gebruiken tijdens de zwangerschap lijkt een slecht idee: nieuw onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen laat zien dat het libido van manlijk nageslacht daar ernstig onder lijdt.

De pijnstiller verlaagt bij manlijke foetussen de aanmaak van het manlijke geslachtshormoon testosteron. Dat heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van manlijk gedrag, staat in het verslag dat verscheen in de Journal of the Society for Reproduction and Fertility.

De hoofdonderzoeker, David Mobjerg Kristensen, zegt dat wanneer de manlijke kenmerken zich niet naar behoren ontwikkelen, ook de seksdrive wordt aangetast.

Bij proefdieren bleek in het gebied in de hersenen dat het libido beheerst maar de helft van het normale aantal neuronen te zijn, waardoor dat gebied ook maar de helft van de activiteit vertoonde die nodig is voor manlijk gedrag.

Eerder onderzoek had laten zien dat vrouwen van wie de moeder tijdens de zwangerschap paracetamol hadden gebruikt, meer kans hadden op onvruchtbaarheid. Bij mannen was er ook een grotere kans op misvormde teelballen.