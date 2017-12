Paraanse ondernemer haalt twee gezinnen uit noodlijdende situatie

🕔 14.dec 2017

Twee gezinnen in Para Noord vertoeven al geruime tijd in mensonterende woon- en leefomstandigheden. De één woont in een open tent en is daarmee blootgesteld aan alle weersinvloeden en het ander gezin bestaat uit elf gezinsleden. Zij leven in een met oude zinkplaten bedekte opstal zonder sanitaire voorzieningen.

Een ondernemer in Para bouwt voor elk van deze gezinnen een nieuwe woning, zodat zij uit het ellendig leven komen. De ondernemer doet dat gratis, nadat hij zelf geraakt is door de noodlijdende situaties.

Romeo Derby is na het overlijden van zijn moeder door de deurwaarder uit huis gezet. Zijn gezin verscheurde, want zijn vrouw en kinderen belandden thuis bij haar ouders en Romeo in een zelfgemaakte tent op het erf waar hij een bereidverklaring voor heeft.

Zijn lot werd waargenomen door het ressortsraadlid Dulcy Tombe dat het verder vertelde aan de ondernemer Main Transport.

Romeo mocht woensdag de sleutels in ontvangst nemen van zijn nieuwe woning uit handen van directeur Sandely Main. Parlementslid Patrick Kensenhuis belooft alles aan te doen dat Romeo zijn toewijzingsbeschikking krijgt. Hij heeft al bijna een jaar zijn bereidverklaring aanvaard.

De familie Robert-Waywakana is hetzelfde lot beschoren. Het gezin, vader, moeder en negen minderjarige kinderen, waarvan de jongste één maand oude baby, moeten hun leven doorbrengen in een oude zinkplaten opstal, en wel onder mensonterende omstandigheden.

Zonder plafond, vloerbedekking, scheidingsmuren en sanitaire voorziening, vertoeft het gezin in de ingepakte ruimte. Bij regenval lekt het dak van alle kanten en bij zon is de hitte onverdraagzaam.

De vader is de kostwinner, terwijl de moeder thuis op de kinderen let en daardoor niet aan de bak kan. Ook dit gezin zal volgens plannen van de ondernemer verlost worden uit de greep van armoede. Op hun erf worden de voorbereidingen getroffen voor de opzet van een nieuwe 3 kamer slaapkamerwoning.(GFC)