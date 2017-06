Paneldiscussie over Hebreeuwse Identiteit en start crowd funded DNA-onderzoek trans-Atlantische slavernij

In verband met 1 juli wordt er vrijdag om 19:00 uur in Theater Unique een paneldiscussie gehouden over de Hebreeuwse Identiteit. Tevens zal het startsein worden gegeven voor een crowd funded DNA-onderzoek onder de nazaten van de trans-Atlantische slavernij, zegt Rachel van der Kooye, journalist en schrijver van het boek “De Hebreeuwse Identiteit”.

Het boek gaat over een onderzoek naar de identiteit van de nabestaanden van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij.

Deze groep is de enige bevolkingsgroep in Suriname, die niet weet uit welk land zijn voorouders afkomstig is, dus niet naar hun land worden genoemd.

“Het wordt nu de hoogste tijd ons te buigen over onze identiteit, want als je niet weet wie je bent of van waar je komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Een volk zonder geschiedenis is een dood volk, als een boom zonder wortels. Indien je je geschiedenis niet kent, dan zal die zich herhalen en zal je weer lichamelijk tot slaaf worden gemaakt.”, schrijft van der Kooye.(GFC)