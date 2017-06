Pakistaanse sjiiet ter dood veroordeeld voor beledigen soennieten

Een sjiiet in Pakistan is zaterdag ter dood veroordeeld voor het delen van een beledigende post over soennitische religieuze leiders en de vrouwen van de profeet Mohammed.

Rechter Shabbir Ahmad Awan sprak het vonnis zaterdag uit in Bahawalpur, in de oostelijke provincie Punjab. In Pakistan riskeert iedereen die de islam of diens sleutelfiguren beledigt de doodstraf.

Antiterreureenheden hadden een klacht ontvangen dat Taimoor Raza beledigend materiaal op zijn mobieltje liet zien aan mensen bij een busstation. Volgens de aanklager had hij eerder godslasterlijk materiaal gepost op Facebook.

De rivaliteit tussen sjiieten en soennieten dateert al vanaf de zevende eeuw, toen een conflict ontstond over de opvolging van de profeet Mohammed.