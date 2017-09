PAHO-missie bezoekt Mungra Medisch Centrum

De epidemioloog van het influenzateam van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Myrna Charles, zegt tevreden te zijn over de informatie die zij van het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft gekregen over de aanpak van ernstige acute luchtweginfecties van het centrum.

Een PAHO-missie is momenteel in Suriname om meer inzicht te krijgen in de gang van zaken in de verschillende landen bij de behandeling van overdraagbare ziektes aan de luchtwegen. ‘We weten dat Nickerie uitstekend presteert op dat gebied’, zegt dokter Charles. De specialist is vol lof over zuster Joshi Bhagalie, die het aanspreekpunt van MMC is. ‘Haar presentatie was verhelderend’, benadrukt de PAHO-functionaris.

Zij geeft aan dat luchtweginfecties een probleem kunnen vormen voor gemeenschappen, wanneer die ziektes geen adequate aandacht krijgen. Volgens dokter Charles heeft Nickerie, vanwege haar ligging als grensplaats, een bijzondere taak om ook zogenaamde “importvirussen” te ontdekken en identificeren. ‘Zo komen we te weten wat eventueel uit Guyana binnenkomt aan virussen die de luchtwegen schaden’, vult de dokter aan.

De epidemioloog verklaart dat het hele proces van herkenning van luchtweginfecties belangrijk is, omdat de PAHO/ WHO met de vergaarde gegevens vaccins kan produceren die specifiek aanwezige virussen bestrijdt. ‘Zo zorgen we voor de juiste medicatie bij elke luchtweginfectie, afhankelijk van het gebied waar die ziekte heerst, in plaats van door de bank genomen elk willekeurig vaccin toe te passen’, vult de epidemioloog aan.

Charles gaat bij haar bezoek aan Nickerie vergezeld van dokter Robert Mohamed, PAHO-Suriname consultant voor influenza-onderzoek en dokter Marianella Ortega Gallardo, een PAHO-functionaris die bij het BOG is gestationeerd. In de loop van de week zal de PAHO-missie zich bij andere gezondheidsinstellingen in Suriname oriënteren.(GFC)