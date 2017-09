🕔 16.sep 2017

De jongste zoon van een bokser ging de aanstaande tegenstander van zijn vader te lijf: de zevenjarige plaatste een rechtse directe in het kruis van de tegenstander, gevolgd door een trap tegen het dijbeen.

Billy Joe Saunders en Willie Monroe Jr. waren aangetreden voor het wegen.

Tijdens de weigh-in, waarbij de vechters voor het oog van tientallen camera’s naast elkaar op een weegschaal staan, werd Monroe benaderd door Saunders junior.

Monroe aaide de kleine over het bolletje. Die reageerde met een venijnige stoot naar de familiejuwelen van de tegenstander van zijn pa, en plaatste een trap tegen zijn dij voor hij kon worden weggetrokken.

Senior voerde op Twitter ter verdediging van zijn agressieve kroost aan dat die had geleerd er op los te slaan wanneer hij door vreemden werd aangeraakt, hoewel uit de beelden de vraag rijst of het toneeltje misschien in scene was gezet.

My sons been taught when A stranger puts their hands on them they don’t know punch and run away self defence @boxnationtv @frankwarren_tv👍🏻

— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 15 september 2017