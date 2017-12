OWT&C treft extra voorzorgsmaatregelen tegen wateroverlast

🕔 05.dec 2017

Sinds de laatste grote wateroverlast worden de bestaande hoofdrioleringen open gehouden. Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie(OWT&C) doet dit, zodat er niet opnieuw een dergelijke wateroverlast ontstaat.

Omdat de regenval niet gepeild kan worden, is het ministerie van plan om bovenop de bestaande maatregelen extra voorzorgsmaatregelen te treffen aan de Kleinestraat, door daar een extra pomp in te bouwen. Deze pomp zal functioneren als reserve en in geval het nodig is, zal deze het water pompen van het Noorden naar de zee. De voorbereidingen daarvoor worden al getroffen.

Tegelijkertijd worden er door het OWT & C ook in Saramacca, Coronie en Commewijne pompen gebouwd. Dit gebeurt allemaal op basis van metingen. Gelet op het gewicht van de pomp, moet die zodanig worden ingebouwd dat het op de juiste diepte ligt, anders zuigt de pomp geen water, maar lucht en dat maakt dat het stuk gaat. Er zijn reeds enkele locaties in beeld gebracht en het ligt in de planning om het komend jaar drie te plaatsen.

Minister Jerry Miranda wijst er echter op dat het plaatsen van de pompen en openhouden van de lozingen geen garantie is dat bij de komende regenval een buurt niet onder water loopt. Er moet rekening gehouden worden met verschillende factoren.

In Coronie bijvoorbeeld wordt ervoor gezorgd dat het water van de zwamp op een natuurlijke wijze kan doorstromen. “Wanneer mensen zich niet kunnen houden aan de voorschriften dan lopen hele buurten onder omdat er een obstructie ontstaat” , legt de bewindsman uit.

Hij drukt de gemeenschap op het hart om de regels die door deskundigen op het ministerie worden vastgesteld op te volgen. Het ministerie zal er niet voor schromen om waar nodig open te breken zodat het water zijn weg kan vervolgen.(GFC)