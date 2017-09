OWT&C belast werkgroep met ordening openbaar vervoer

🕔 14.sep 2017

De Werkgroep Ordening Openbaar Vervoer heeft de opdracht gehad om binnen een periode van zes maanden de branche te ordenen. De groep staat voor een zware taak. Enkele opdrachten zijn dat er terminals op strategische punten moeten komen, de afbouw van subsidies, het herzien van diverse routes en de aanpak van de wanorde van bepaalde buslijnen.

Een andere belangrijke zaak is het ordenen van de avondbussen speciaal voor degenen die in de avonduren transportmogelijkheden nodig hebben. Een niet weg te denken onderdeel binnen het proces van ordening is dat buschauffeurs en controleurs klantvriendelijkheidstrainingen zullen krijgen. Dit zegt Joyce Blokland, directeur van Transport en Communicatie van het ministerie van OWT&C. Zij is ook lid van de werkgroep die door minister Jerry Miranda is geïnstalleerd.

Het ministerie is ook begonnen met het verstrekken van chauffeurskaarten om ook daar regulering in te brengen. De werkgroep is intussen gestart met een enquête onder belanghebbenden, om na te gaan op welke wijze de ordening succesvol kan worden aangepakt. Hiermee is een aanvang gemaakt in de districten Commewijne en Para.

Na dit schriftelijk onderzoek heeft de werkgroep een duidelijk beeld hoe de problematiek binnen de sector effectief kan worden aangepakt. Directeur Blokland wil zich niet blindstaren op de periode van zes maanden die is uitgetrokken voor de ordening van de sector. Van belang is dat de werkgroep gelijk zaken aanpakt en daarvan verslag doet aan de minister.

In de werkgroep hebben verder zitting het hoofd van de afdeling Verkeer, Henk Wip, Lesley Geldorp(coördinator Openbaar Vervoer), Gerrit polak, Baijnath Ravinkoemar (woordvoerder van de PL-bushouders) en vertegenwoordigers van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO).

De werkgroep wordt geleid door John Mahadewsing, die voorzitter is van de PLO.(GFC)