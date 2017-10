Overslaan ontbijt in verband gebracht met aderverkalking

🕔 03.okt 2017

Mensen die niet ontbijten zouden meer kans hebben op vernauwingen in de bloedvaten, die kunnen leiden tot aderverkalking. Het risico op hart- en vaatziekten wordt daarmee vergroot.

Dat zeggen onderzoekers in het blad Journal of the American College of Cardiology, meldt NU.nl.

Uit eerder onderzoek bleek al dat het overslaan van het ontbijt mogelijk verband houdt met gewichtstoename en hogere cholesterolwaarden. Bij deze studie werd voor het eerst een mogelijk verband beschreven tussen niet ontbijten en een vroeg stadium van aderverkalking, schrijft Time.

Voor de studie keken wetenschappers naar data van meer dan vierduizend Spaanse mannen en vrouwen die tussen de 40 en 54 jaar oud waren. Zij werden ingedeeld in drie groepen, afhankelijk van hoeveel calorieën zij binnenkregen bij het ontbijt.

De deelnemers in de eerste groep haalden minder dan 5 procent van hun dagelijkse calorieën uit het ontbijt, degenen in de tweede groep tussen de 5 en 20 procent en degenen in de derde groep meer dan 20 procent.

Hoger BMI

De onderzoekers stelden vast dat mensen in de eerste twee groepen, die het ontbijt oversloegen of heel licht ontbeten, meer risico’s liepen op gezondheidsproblemen dan de deelnemers in groep drie. Zo was de kans dat de mannen en vrouwen in de eerste groep aderverkalking zouden krijgen 2,5 keer zo groot als bij de deelnemers in groep drie.

Gemiddeld genomen waren degenen die hun ontbijt oversloegen ook zwaarder en hadden zij een hogere bloeddruk en hogere cholesterolwaarden.

Naar aanleiding van de studie kan geen causaal verband worden vastgesteld tussen het overslaan van het ontbijt en de eerder genoemde gezondheidsrisico’s. De wetenschappers benadrukken dat de mensen uit de studie die niet ontbeten er gemiddeld een ongezonde levensstijl op nahielden.(NU.nl)