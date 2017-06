Overheidscrèches vanaf vandaag in actie

🕔 19.jun 2017

Op de algemene ledenvergadering van de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) is het besluit genomen om ingaande vandaag in actie te gaan. Dit laat bondsvoorzitter Hugo Blanker weten.

De leden hebben volgen hem uitleg gevraagd over vreemde verwikkelingen bij de overheidscrèches, waaronder een invasie van personen die met beschikking en al posities innemen en daarbij de carrièrekans blokkeren voor de assistent-crècheleidsters, crècheleidsters en groepsleidsters.

Het ministerie heeft recentelijk 32 crècheleidsters opgeleid tot groepsleidsters. Deze medewerkers worden op de lange baan gehouden en wachten nog steeds op de formele stukken. Intussen worden er sinds kort externe personen met beschikking en al naar de crèches gestuurd, schrijft Blanker verder.

“Ook zijn zij geconfronteerd met het afstoten van de educatieve aspecten van hun werkgebied.

Vooral de parttimers die ruim twee jaar verbonden zijn aan de crèches verkeren nu in grote onzekerheid over hun werkplek.

De werkgever heeft het bondsbestuur niet op de hoogte is gesteld over deze dreigende en ingrijpende verwikkeling. De leden die verspreid zijn over de verschillende crèches van de SBEC hebben daarom besloten om vanaf vandaag geen pupillen op te vangen”.

Tot nader order zullen zij wel in de verschillende crèches blijven, in afwachting op aanvaardbare correctie door de werkgever. Intussen heeft de bond bij de regering hierover en protestbrief gestuurd, via de COL.

De ouders/verzorgers van pupillen van de crèches van de SBEC wordt het beroep gedaan hiermee rekening te houden.(GFC)