Overheid begonnen met distributie brandstof binnenland

🕔 10.dec 2017

De overheid is begonnen met de distributie van brandstof voor de dorpen in het binnenland. De dorpen zaten een poos zonder brandstof, waardoor er geen elektriciteit via de dieselgeneratoren opgewekt kon worden. Afgelopen vrijdag is er een aanvang hiermee gemaakt.

Directeur Sidney Harris van de Dienst Elektriciteitsvoorziening (DEV) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geeft de garantie dat de dorpen zeker tot en met januari voorzien zullen zijn van diesel.

Het gaat om meer dan 100 dorpen die brandstof moeten krijgen. Vrijdag is begonnen met de levering van 25.000 liter en het is de bedoeling dat de komende dagen in totaal meer dan 200.000 liter gedistribueerd wordt aan de leefgemeenschappen.

Daarnaast is de dienst ook druk bezig om daar waar de generatoren defect zijn, die spoedig in orde te krijgen. Volgens de directeur zullen de bewoners met de aanstaande feestdagen niet in het donker zitten.

Harris doet een beroep op de plaatselijke gemeenschap zeer zuinig en verstandig om te gaan met de brandstof en de aggregaten. Ook zal volgens hem streng worden opgetreden in gevallen waar brandstof om onduidelijke redenen verdwijnt.(GFC)