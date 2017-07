“Overeenkomst met IMF was nodig om andere financiers aan te trekken”

Dit zei VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi in DNA tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsplan(OP) en de begrotingen voor het dienstjaar 2017.

“IMF had de sleutel”, voerde hij aan. Uit zijn informatie blijkt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën niet de intentie had om het Stand-By Programma uit te voeren, maar alleen om snel wat goedkoop geld te krijgen en nog belangrijker via IMF toegang te krijgen tot financiering van Internationale ontwikkelingsbanken.

“Trouwens The homegrown program namelijk het Herstel – en Stabilisatieplan wordt totaal niet uitgevoerd, hetgeen een bewijs is van het bovenstaande”, zei de VHP-topper.

Het was volgens hem dus een opgezet plan om het programma te laten vastlopen, “want ze kunnen zich toch niet aan de benchmarks houden. Dat wisten zij van te voren”.

Nu zeggen dat die $ 81 miljoen van het IMF bedoeld was als betalingsbalanssteun is een drogreden. “Want dit is niet genoemd in SBA, dit was een integraalplan om de economie van Suriname te hervormen”.

Suriname heeft IMF al in april gemeld dat gestopt wordt met het programma. “En minister Hoefdraad heeft het laten doorschemeren dat het nu goed gaat met Suriname en dat we IMF niet meer nodig hebben, terwijl hij elke dag nog leningen aan het zoeken is”.

Santokhi riep de regering op om het dialoog voort te zetten met IMF voor een herstelprogramma ‘based on reality’.(GFC)