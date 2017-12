Ouders boos: kerstviering niet meer verplicht

🕔 20.dec 2017

De kerstviering op een Duitse school is niet afgelast, maar verschoven. Het bericht dat de viering was geannuleerd omdat een islamitische student hierover had geklaagd, had grote ophef veroorzaakt in Duitsland.

Het begon allemaal met een bericht van de Norddeutscher Rundfunk (NDR) waarin werd beweerd dat het feest was afgelast.

Volgens de school is de verplichte viering omgezet in een vrijwillige, waarbij studenten vrij zijn die wel of niet bij te wonen. De schoolleider Friedrich Suhr zei dat hij niet van plan is wie dan ook te dwingen het kerstfeest mee te vieren.

In Denemarken ontstaken ouders en politici in woede nadat daar een school had besloten de traditionele kerstdienst te annuleren om leerlingen met een andere religieuze achtergrond niet uit te sluiten.