‘Oud bloed is even veilig als vers bloed’

🕔 27.sep 2017

Bij bloedtransfusies is het net zo veilig om oud bloed te gebruiken als wanneer er vers bloed aan te pas komt. Dat schrijft NU.nl.

Onderzoekers van de universiteit van Monash in Melbourne gaven aan de helft van iets minder dan vijfduizend intensive care-patiënten in onder meer Australië, Finland en Ierland vers bloed van gemiddeld twaalf dagen oud.

De resterende patiënten kregen bloed van gemiddeld 22 dagen oud, zo schrijft De Volkskrant op basis van het gepubliceerde onderzoek in New England Journal of Medicine.

De drie maanden daarna werd bijgehouden hoeveel patiënten overleden en hoeveel van hen last kregen van reacties zoals infecties en koorts.

Weinig verschil

Ongeveer eenzelfde aantal uit beide groepen overleed. Van de patiënten die het verse bloed ontvingen overleed 24,8 procent, in de andere groep was dit 24,1 procent.

Er was ook weinig verschil op te merken in het aantal reacties waar de patiënten last van hadden. Er was zelfs een positief verschil te zien bij de patiënten die het “oude” bloed ontvingen: 3,6 procent van hen kreeg koorts na de transfusie, tegenover 5 procent van de patiënten die het verse bloed toegediend kregen. Ook overleden er in de groep ernstig zieke patiënten minder mensen nadat zij het oudere bloed kregen.

In Nederland wordt bloed maximaal 35 dagen bewaard.(NU.nl)