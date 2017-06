Oproep indiening klachten ongepaste reclame alcoholische dranken

🕔 15.jun 2017

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (STVASUR) zet zich in, net als lokale en internationale organisaties die zich sterk maken voor verantwoord alcoholgebruik, om onder meer middels educatie en awareness de risico’s van overmatig alcoholgebruik onder het Surinaams publiek te minimaliseren.

Het naar letter en geest hanteren en naleven van de Gedragscode door de deelnemers van STIVASUR is een belangrijk onderdeel hiervan. Een van de mechanismen om de naleving van de gedragscode te garanderen is de mogelijkheid voor iedere burger om klachten over reclame-uitingen die niet voldoen aan de Code in te dienen bij de Gedragscode Evaluatie Commissie van STIVASUR.

De Stichting werd op 8 mei 2015 opgericht met als doel het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik middels zelfregulering door het bedrijfsleven. Haar visie zoals opgenomen in het beleidsplan 2017-2021 is het elimineren van onverantwoord alcohol gebruik.

Op 24 februari 2016 heeft STIVASUR de Gedragscode gelanceerd. Enkele speerpunten van de Gedragscode zijn:

• Zorgen dat personen onder de leeftijd van 18 jaar op geen enkele wijze de doelgroep zullen zijn van de deelnemers of via hun marketing activiteiten tot alcoholconsumptie of –aanschaf worden aangezet.

• Awareness verhogen ter voorkoming van gebruik van alcoholhoudende dranken door zwangere vrouwen; reclame-uitingen van de deelnemers voor alcoholhoudende dranken mogen daarom geen zwangere vrouwen tonen of gericht zijn op deze groep van vrouwen.

• het in acht nemen van de marketing communicatie, zoals het onthouden van afbeeldingen waarin alcohol overmatig ofwel onverantwoord wordt gebruikt.

De huidige deelnemers van STIVASUR: King’s Enterprises Surinaamse Brouwerij en Suriname Alcoholic Beverages hebben zich gecommitteerd tot naleving van deze en andere regels zoals opgenomen in de Gedragscode.

STIVASUR zal zich inzetten om ook andere bedrijven te stimuleren zich te committeren aan de Gedragscode. Gedacht kan worden aan mediabedrijven, reclamebedrijven, horecabedrijven en overige producenten, importeurs en distribiteurs van alcoholhoudende dranken.

STIVASUR is zich bewust dat zij de doelstellingen niet alleen kan bereiken. Zij heeft samen met andere stakeholders actief geparticipeerd aan de meerdaagse consultatiesessie van het Ministerie van Volksgezondheid voor de totstandkoming nationaal alcoholbeleid en daarbij behorend actieplan.

Code Evaluatie Commissie

Onderdeel van de Code is het opzetten en het operationeel maken van een onafhankelijke Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Politie, de Vereniging van Journalisten, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en een gepensioneerde rechter.

Deze Commissie die moet toezien op de naleving van de Gedragscode is vanaf 24 augustus 2016 een feit! Ondanks hier publiciteit aan is gegeven heeft de commissie tot op heden geen klachten ontvangen.

Indiening en behandeling klachten

Klachten over reclame uitingen van deelnemers, via welk medium dan ook, kunnen worden ingediend door belanghebbende partijen of het publiek.

De Gedragscode is op de website: www.stivasur.com (http://www.stivasur.com/gedragscode/) beschikbaar gesteld om het publiek in de gelegenheid te stellen tot het indienen van suggesties en of klachten betreffende de onderwerpen van de Gedragscode maar ook over het onderwerp “verantwoord alcoholgebruik” in het algemeen.

Voor vragen en suggesties kan STIVASUR ook via haar Facebook pagina worden bereikt https://nl-nl.facebook.com/STIVASUR/.

Klachten kunnen gericht worden tegen deelnemende bedrijven die zich in hun reclame richten op alcoholgebruik onder jongeren, waarbij een minimum leeftijdsgrens van 18 jaar wordt gehanteerd voor aanschaf en consumptie van alcohol.

Ook mogen er geen reclame-uitingen worden geplaatst op locaties binnen het gezichtsveld van minimaal 200 meter van een kerk, basis- en middelbare school of een kinderspeelplaats (artikel 4.6) tenzij deze bedrijven over een gedistilleerd vergunning beschikken. Voor het indienen van een klacht kan gebruik worden gemaakt van het klachtenformulier op de website http://www.stivasur.com/contact/.

De afbouwperiode van 1 (één) jaar geboden aan de deelnemers is per 1 maart 2017 verstreken. Dat houdt in dat de deelnemers aanpassingen gedaan hebben aan onder andere bestaande billboards en window-tinting die niet aan de voorwaarden voldeden.

Genoemd kunnen worden: aanpassing van de window-tinting in de omgeving van de Openbare School te Maretraite, in de Gladiolenstraat nabij het scholen en sportcomplex aan de Zinniastraat en het plaatsten van de icoontjes bij bestaande, geldige reclame-uitingen.

STIVASUR zal in augustus 2017 starten met een campagne om aandacht te vragen voor de gevolgen van alcohol in het verkeer.(GFC)