Opnieuw bewijs dat afgewezen vrouw gevaarlijk kan zijn

🕔 08.dec 2017

Geen mislukte fellatio, maar een bewuste aanval met het doel ernstig letsel toe te brengen. Zo zou het in het politierapport hebben kunnen staan: een hitsige vrouw beet de ballen van haar gastheer eraf omdat hij een triootje weigerde.

Hell hath no fury like a woman scorned: geen furie in de hel is erger dan een jaloerse vrouw, luidt het spreekwoord. Een afgewezen vrouw kan even erg zijn, zo blijkt.

Nunzia del Viscio (43) ontmoette Marcello Palma (44) in een bar tijdens een avondje van drank en drugs in Edinburgh.

Na afloop namen zij, samen met twee vrienden van Del Viscio, een taxi naar de woning van Palma. Nadat de vrienden naar bed waren gegaan, liep de vrouw naakt de slaapkamer van Palma binnen en eiste een triootje.

Toen Palma weigerde, begon Del Viscio zijn slaapkamer te slopen, waarop hij haar de deur wees.

Het liep uit op een wederzijdse scheldpartij “en zij kwam naar mij toe en beet in mijn linker testikel. Ik bracht haar twee of drie vuistslagen toe en stak een vinger in haar oog”, verklaarde het slachtoffer bij de politie.

Zijn belager rukte met haar tanden een teelbal uit zijn zak. Zijn zaakje kon in een ziekenhuis teruggeplaatst worden.

De hete vampier moet van de politierechter een schadevergoeding van 500 pond betalen aan haar slachtoffer en moet de komende zes maanden in haar woning blijven wanneer het donker is geworden.