Open brief over meisjes en hun iPad op restaurant jaagt andere ouders gordijnen in

🕔 05.jul 2017

Donné Restom ging met haar driejarige zoontje en zijn vriendje op restaurant. De kinderen ravotten, zoals de Australische mama het graag heeft. Tot de jongens twee meisjes en hun iPad in de gaten krijgen.

Restom zette haar misnoegdheid hierover online in een open brief op Kidspot: “Als je zelf even rust wil, doe gerust, maar sleur mijn kinderen er niet in mee”. Ze kreeg er bakken kritiek voor, schrijft HLN.be.

Restom trok naar een erg kindvriendelijk restaurant in de buurt van Sydney, waar het kroost veel ruimte en speelgoed te hunner beschikking heeft, en de ouders een verwarmd buitenterras. “Die vrijdagavonden daar zijn het enige moment waarop we als gezin samen kunnen eten, waarmee ik bedoel: in dezelfde omgeving en ieder aan zijn tempo”, schrijft Restom. “Mijn kind komt en gaat, zoals het hem belieft.” Het beste vindt ze dat er nergens schermen te bespeuren zijn. Restom heeft er een grondige hekel aan en dat toont ze in haar betoog aan met horrorgifs.

Maar dan hebben Restoms zoontje en zijn kameraadje twee meisjes en hun moeder op het buitenterras in de mot. Beide kinderen gapen elk naar het scherm van hun iPads en de verleiding voor de jongens is te groot. Restom gaat ze weghalen van de tafel omdat ze het onbeleefd vindt van de jongetjes om mee te kijken.

Al snel staan ze er al terug en de andere dame lijkt het inderdaad niet te appreciëren volgens Restom, die ze nog maar eens verjaagt van de bewuste tafel. “Ze hebben nu helemaal geen interesse meer in spelen, noch in eten. Ze willen alleen nog maar naar die verdomde oplichtende schermen temidden het terras. Fuck!” Een en ander loopt uit de hand door de woede die opwelt bij Donné Restom.

Effe chillen

Toch probeert ze zichzelf in te tomen door zich te verplaatsen in de situatie van de andere mama. De initiële gedachte ‘Stop ermee je kinderen af te stompen met die fucking toestellen gewoon omdat het makkelijker is!’ maakt min of meer plaats voor: “Misschien moest ze effe chillen na een zware dag en had ze daarvoor die schermpjes nodig”.

Het bleek niet voldoende voor Restom, die zich bleef afvragen waarom de dame zich nu net zo centraal op het buitenterras moest neervlijen met haar dochters. “Zo verbrodde haar gezinsuitstap compleet de mijne. Wij moesten naar huis gaan zodat haar gezin rustig naar de iPads kon verderkijken. Niet eerlijk.”

Waar trekken we de grens, is ook de vraag die Restom bezighoudt. In haar ervaring gebeurt het wel vaker dat conversaties tussen kinderen stilvallen als er elektronische apparaten als tablets worden bovengehaald. Ze vindt de schermpjes een te grote afleiding voor haar zoontje van drie, die een makkelijk slachtoffer is. “Dus, lieve moeder van de dochters op hun iPad, hou aub rekening met de andere gasten en ga ergens eten waar jouw ontspanning niet ten koste gaat van de mijne.”

Chicken nuggets

Tot zover het verhaal van Donné Restom. De reacties op haar post bleven niet uit. En die waren vaak kritisch voor Restom zelf. “Ik neem geen iPad mee op restaurant, maar ik veroordeel ook niemand die dat wél doet”, schreef een andere mama. “Mijn zoon is autistisch en we nemen zijn iPad mee naar zulke etablissementen zodat hij rustig kan blijven”, reageerde iemand.

En nog een Facebooker schreef: “Mijn kinderen kijken graag naar YouTube als wij uit eten gaan. Het houdt hen kalm en mijn man en mij geestelijk gezond.” Velen vonden dat Restom zélf haar kinderen maar beter onder controle moest houden en zich niet moest bemoeien met andermans zaken. “Het is zoals zeggen: ‘Hoe durf je chicken nuggets te bestellen voor jouw kind terwijl ik wil dat mijn kind vegetariër is en niet verleid wordt door wat jouw kind eet'”.(HLN.be)