Ook geen finaleplaatsen voor Tanya Fernald

🕔 04.okt 2017

Het was dinsdag een zware dag voor Tanya Fernald op de onderdelen 100m rugslag en 200m schoolslag in Chili tijdens de Odesur Games.

Zij moest de 100 en de 200m binnen een tijdsbestek van 7 minuten zwemmen en dat bleek in elk geval voor de 200m schoolslag een grotere opgave.

Op de 100m rugslag eindigde Fernald als 4e in haar serie en overall op de 9e plaats en was als zodanig de eerste reserve voor de finale.

Op de 200m zwom zij beneden haar personal best en kwam tot een tijd van 3.02.14. Dit was overall goed voor de 10e plaats.(GFC)