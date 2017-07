Ook bij mannen tikt biologische klok

🕔 04.jul 2017

Niet enkel vrouwen met een kinderwens houden best het aantal kaarsjes op hun verjaardagstaart in het oog. Ook bij mannen speelt leeftijd een veel belangrijkere rol bij de bevruchting dan gedacht.

Nieuw onderzoek toont aan dat jonge vrouwen die via ivf nog een kans van drie op de vier hebben om zwanger te raken van een jonge man, die kans fors zien slinken als meneer ouder wordt, schrijft HLN.be.

Charlie Chaplin en Mick Jagger werden allebei vader op de gezegende leeftijd van 73 jaar, maar aan dat soort topvedetten kan de modale man met een kinderwens zich best niet te veel spiegelen. Want de wijdverspreide opvatting dat mannen hun hele volwassen leven zomaar in staat zijn kinderen te verwekken – als het niet meer lukt op de natuurlijke manier, dan maar via kunstmatige inseminatie – is niet meer dan een fabeltje.

Uit een grootschalig onderzoek dat vandaag wordt voorgesteld op het jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Menselijke Reproductie en Embryologie in het Zwitserse Genève blijkt dat ook bij mannen de biologische klok ongenadig tikt.

19.000 ivf-pogingen

Dat de kansen van ouderparen om zwanger te worden, serieus slinken wanneer de vrouw de leeftijd van 35 jaar overstijgt, is al lang geweten (zie grafiek). Maar ook de mogelijkheid op een succesvolle bevruchting tussen een jonge vrouw en een man neemt fors af naarmate de man ouder is.

Om na te gaan wat de impact van de leeftijd van meneer is op de kans om een kind te krijgen, hebben onderzoekers van de Harvard Medical School de voorbije jaren 19.000 behandelingen met in-vitrofertilisatie – een voortplantingstechniek waarmee eicellen buiten het lichaam bevrucht worden met zaadcellen – tegen het licht gehouden.

De ivf-pogingen vonden plaats in de Verenigde Staten tussen 2000 en 2014. De vrouwen werden ingedeeld in vier leeftijdsgroepen: jonger dan 30 jaar, tussen 30 en 35, tussen 35 en 40 jaar en tussen 40 en 42 jaar. Bij de mannen dezelfde leeftijdsgroepen, plus de categorie 42-plussers.

Zoals verwacht bleken vrouwen tussen 40 en 42 jaar het minst in staat om zwanger te worden. De leeftijd van hun man speelt daarbij zelfs geen rol. Maar dat verandert bij jongere vrouwen.

Dames onder de 30 met een man tussen 30 en 35 jaar hebben een kans van 73% op een geslaagde ivf-behandeling, maar die succesratio daalde tot 46% wanneer de man tussen 40 en 42 jaar oud is.(HLN.be)