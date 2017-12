Onthulling fysieke markeringen langs Pad van Verzoening

🕔 09.dec 2017

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft de fysieke markeringen langs het Pad van Verzoening onthuld. Dit gebeurde vandaag vlak voordat de derde gedenkwandeling plaatsvond vanaf het Monument van de Binnenlandse Oorlog naar het Fort Zeelandia.

De markeringen werden met behulp van enkele schoolkinderen in aanwezigheid van nabestaanden van politiek geweld en andere belangstellenden, onthuld. Volgens Comitévoorzitter Humphrey Jeroe is dit pad een symbool om de pijn en het leed van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld met elkaar te verbinden in plaats van die gescheiden te houden.

Het demonstreert volgens Jeroe ook dat mensen die vroeger vijanden van elkaar waren samen op dit pad kunnen lopen zonder elkaar in de haren te vliegen.

Het moet niet slechts een symbool zijn van het zich verzoenen van twee groepen maar als één voor de totale samenleving.

Jeroe draagt dit pad daarom op aan de totale gemeenschap en hoopt dat dit symbool Suriname eraan zal herinneren nooit meer naar de wapens te grijpen om politieke conflicten op te lossen maar dat gekozen wordt voor dialoog om te komen tot vrede en verzoening. Hierdoor kan gezamenlijk gewerkt worden aan het verheffen van de natie, aldus Jeroe. De fysieke markering zijn zowel rond het Monument van de Binnenlandse Oorlog als bij het Fort Zeelandia geplaatst.

Het Comité wilde graag binnen het Fort Zeelandia kransen leggen maar kreeg daartoe geen toestemming. De kransen werden aan de buitenzijde van het gebouw gelegd.

Het idee voor het aanleggen van een pad van verzoening is gekomen tijdens het bezoek van Stanley Henkeman, directeur van het Institute for Justice and Reconciliation in Zuid Afrika.

Henkeman vertelde over de geschiedenis van de ‘’Battle of the Bloodriver’’ in 1838 waarbij duizenden mensen de dood vonden. Een strijd tussen wat genoemd wordt Blanke Afrikaners en Zwarte Zulu’s.

Beide groepen hebben hun eigen monument aan elke kant van de rivier. In 1994 besloot president Zuma een brug te bouwen over de Ncomerivier om de beide monumenten met elkaar te verbinden.

Het Comité houdt zaterdag 9 november een nationale conferentie over Dialoog en Verzoening in de Congreshal.(GFC)