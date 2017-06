Ontdek hoe gezond blauwe bessen zijn

🕔 28.jun 2017

Blauwe bessen zijn klein van formaat, maar hun gezondheidsvoordelen zijn indrukwekkend. Ze zitten bomvol antioxidanten en bevatten daarnaast nog veel meer voedingsstoffen die bijdragen aan een gezond lichaam, schrijft dokterdokter.nl.

In dit artikel lees je welke stoffen dit zijn en hoe ze je gezondheid beïnvloeden.

1: Antioxidantkoning

We hebben antioxidanten nodig om vrije radicalen in ons lichaam onschadelijk te maken. Vrije radicalen zijn stofjes die in grote hoeveelheden schade kunnen aanbrengen in het lichaam.

Indien je lichaam de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, maakt het zelf krachtige antioxidanten aan. Daarnaast halen we ook een belangrijk deel van de antioxidanten die we nodig hebben uit onze voeding.

Blauwe bessen zijn echte toppers wat dit betreft. Er zijn meerdere wetenschappers die aangeven dat blauwe bessen een zeer hoge antioxidantwaarde hebben van al de bekende fruit- en groentesoorten.

Nu betekent een grote hoeveelheid van een bepaalde stof in een voedingsmiddel niet altijd dat je lichaam daadwerkelijk van deze grote hoeveelheid profiteert. Soms neemt je lichaam de voedingsstof simpelweg niet goed op. Bij blauwe bessen hoef je jezelf hier geen zorgen om te maken. Diverse onderzoeken tonen aan dat de antioxidanten uit blauwe bessen na consumptie duidelijk in je bloed aanwezig zijn.

2: Sterke botten

Blauwe bessen bevatten verschillende voedingsstoffen die helpen om je botten gezond en sterk te houden. Ze bevatten een indrukwekkende mix aan mineralen, om precies te zijn calcium, magnesium, ijzer en fosfor. Al deze mineralen dragen bij aan een gezonde botstructuur.

Daarnaast bevatten de kleine besjes ook vitamine K. Deze vitamine kan je helpen om calcium beter op te nemen.

3: Minder oxidatie van LDL-cholesterol

Er wordt vaak gewaarschuwd voor een hoog cholesterol, waardoor mensen soms denken dat cholesterol in zijn geheel ongezond is. Dat is niet helemaal waar. Ons lichaam heeft juist een bepaalde hoeveelheid cholesterol nodig. Bovendien kunnen bepaalde types cholesterol zelfs helpen om hart- en vaatziektes te voorkomen.

In het kort gezegd: HDL-cholesterol is goed en LDL-cholesterol is slecht voor je gezondheid.

Vooral geoxideerde LDL-cholesteroldeeltjes kunnen gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Oxidatie is een proces in je lichaam waardoor gezonde weefsels en cellen beschadigd kunnen raken. Dus hoe meer geoxideerde LDL-cholesteroldeeltjes, hoe meer kans op lichamelijke schade en gezondheidsklachten. Blauwe bessen bevatten stofjes die de oxidatie van dit cholesterol tegengaan.

4: Stabiele bloedsuikerspiegel

Fruit heeft superveel waardevolle gezondheidsvoordelen. Het bevat echter ook veel fruitsuiker en dat kan in grote hoeveelheden nadelen voor je gezondheid hebben. Twee stuks fruit per dag is prima. Eet je echter grote hoeveelheden suikerrijk fruit, dan kan dit problemen geven. Bijvoorbeeld schommelingen in je bloedsuikerspiegel.

Met blauwe bessen heb je hier minder snel last van. Met een stabiele bloedsuikerspiegel voel je jezelf fitter en wordt vet verbranden makkelijker. Dat maakt van blauwe bessen een ideaal koolhydraatarm tussendoortje.

5: Gezonde hersenen

Blauwe bessen kunnen helpen bij het gezond houden van je hersenen. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld een klein onderzoek onder negen oudere personen met milde cognitieve achteruitgang. Nadat zij twaalf weken lang dagelijks blauwe bessensap dronken, verbeterden verschillende hersenfuncties.

Dit is natuurlijk een klein onderzoek, maar er zijn ook uitgebreidere studies die een soortgelijk effect aantonen. Bijvoorbeeld een onderzoek onder ruim 16.000 ouderen waarbij aardbeien en blauwe bessen gelinkt werden aan het vertragen van cognitieve achteruitgang.

Blauwe bessen en je gezondheid: conclusie + tips

Blauwe bessen zijn dus ontzettend voedzaam en helpen je om je lichaam gezond te houden. Het fijne is dat we op veel verschillende manieren van deze besjes kunnen genieten. Ze zijn bijvoorbeeld een geweldige toevoeging aan je smoothie, maar doen het ook prima door een salade, schaaltje yoghurt, gezonde muffins of havermout.(dokterdokter.nl)