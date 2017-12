Onderzoekers ontwikkelen laserschoen voor parkinsonpatiënt

Laserschoenen kunnen parkinsonpatiënten met loopproblemen mogelijk helpen.

Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Twente en het Radboudumc in Nijmegen, schrijft NU.nl.

Bij mensen met parkinson kan het lopen plotseling tijdelijk blokkeren, maar speciaal ontwikkelde schoenen kunnen dat in bepaalde gevallen verhelpen.

“Een schoen met daarop een laser die een lijn op de vloer projecteert in het ritme van de voetstappen, maakt dat patiënten toch doorlopen”, staat te lezen in een persbericht over het onderzoek.

Loopblokkades bij patiënten met parkinson zijn op te heffen door gericht naar objecten op de grond te kijken en daar als het ware overheen te stappen, aldus de deskundigen. “De linkerschoen projecteert een lijn voor de rechtervoet zodra de hak van de schoen de grond raakt. De patiënt kan hier vervolgens naartoe stappen. Dit activeert de laser op de rechterschoen en zo verder.”

De onderzoekers hebben de tot nu toe geteste schoenen zelf gemaakt, maar willen partijen interesseren voor de productie ervan.(NU.nl)