Onderzoekers bedenken systeem om reisdata voor taxidiensten te verbergen

🕔 02.jul 2017

Onderzoekers hebben een manier bedacht waarmee reisdata van gebruikers voor taxidiensten als Uber verborgen kan worden. Dat schrijft NU.nl.

Het systeem is bedacht door een team van onderzoekers van de Zwitserse École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Met de technologie wordt reisdata versleuteld en verborgen voor de appmakers.

De software heet ORide, wat staat voor Oblivious Ride. De locatie van de gebruiker is met het systeem alleen nog zichtbaar voor de klant en de gekozen taxichauffeur. Na het starten van de software wordt de locatie van de gebruiker en chauffeurs in de buurt getoond. Nadat een chauffeur is gekozen, wordt de locatie van beiden alleen met elkaar gedeeld. De taxidienst zelf ziet alleen het aantal gereisde kilometers en de kosten daarvan.

De onderzoekers hebben ORide niet gepatenteerd, voor het geval taxidiensten het systeem willen gebruiken. Er zijn dan nog wel enkele aanpassingen nodig, want uit tests blijkt dat de dichtstbijzijnde taxichauffeur niet altijd wordt gevonden.

Uber

Volgens de makers is anoniem reizen een belangrijk speerpunt voor gebruikers. In het verleden kwam Uber nog in het nieuws omdat de dienst van een journalist ritjes en locaties bijhield, zonder dat ze dat wist. Uber kreeg daarvoor een boete van 20.000 dollar en moest locatiegegevens in zijn software gaan versleutelen.(NU.nl)