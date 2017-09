Onderwijs in 2018: krachtige voortzetting herwaarderings- en hervormingsactiviteiten

🕔 30.sep 2017

In het dienstjaar 2018 zullen met het oog op de gewenste en noodzakelijk geachte kwaliteit en rendement van ons onderwijs, de ingezette herwaarderings- en hervormingsactiviteiten in ons onderwijs krachtig worden voortgezet over het gehele grondgebied.

De regering zal met het oog op doelmatigheid en doeltreffendheid in dit dienstjaar het accent leggen op een aantal aspecten van fundamentele aard.

Fundamenteel, om te voorkomen dat het drama van de slechte schoolprestaties van het afgelopen schooljaar in ons onderwijs zich herhaalt, benadrukte waarnemend president Ashwin Adhin vrijdag in DNA.

Subsidie

De regering zal de onderwijssubsidies op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid hervormen en rationaliseren. Daarbij zal uiteraard het nodige overleg plaatsvinden met de besturen van de subsidie-ontvangende instanties. Duidelijk moet worden aan wie, waarom en waarvoor de regering onderwijssubsidies geeft.

Uniformiteit

Gericht op de verhoging van het onderwijsrendement en de verbetering van de onderwijskwaliteit en het opheffen van het grote verschil in de twee genoemde zaken tussen scholen van de verschillende besturen van het Bijzonder Onderwijs, is de regering in het najaar van 2017 reeds begonnen stappen te ondernemen om te komen tot een systeem van uniformiteit en objectiviteit van de schoolonderzoeken in relatie tot het landelijk uniform eindexamen per schoolsoort.

Betere inrichting onderwijs

Voor een betere inrichting van het onderwijs zal in dit dienstjaar aandacht worden besteed aan belangrijke zaken, zoals het incorporeren van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS), het transformeren van de Pedagogische Instituten als Instituten voor Middelbaar Beroeps Onderwijs tot Instituten voor Hoger Beroeps Onderwijs en aandacht voor de bijzondere ontwikkelingen van het onderwijs in het district Sipaliwini.

Tevens zal extra aandacht worden besteed aan de onderbouw van het basisonderwijs, dus aan het onderwijs aan de kleuters en de leerlingen tot acht (8) jaar.

Er wordt zelfs overwogen om juist in deze fase van het basisonderwijs onderwijsgevenden met hogere bevoegdheidsgraden in te zetten en zo te zorgen voor een goed fundament bij onze jongsten.(GFC)