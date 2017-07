Ondernemers lanceren project “Leefbaarheid en Veiligheid”

🕔 04.jul 2017

Ondernemers en bewoners van de Atlasstraat en omgeving in Paramaribo-Noord, hebben het project “Leefbaarheid en Veiligheid” gelanceerd. Dit project is bedoeld om het sociaal contact tussen buurtbewoners te vergroten om zodoende snel en effectief een bijdrage te kunnen leveren in de strijd tegen de criminaliteit.

Het project geniet de volledige ondersteuning van de minister Justitie en Politie ad interim, Ferdinand Welzijn.

Dit project is een initiatief van de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) in samenwerking met het districtscommissariaat Noordoost, de ministeries van JusPol, Handel, Industrie & Toerisme en de buurtwacht.

Gretl Wolfram, die namens de buurtbewoners het woord voerde, zei heel blij te zijn met dit idee dat van Anwar Moene is gekomen.

Moene is de trekker van het project. “Hij is degene geweest die naar de minister en de overige instanties is gestapt om dit project te realiseren. Het wordt gewaardeerd dat de waarnemend minister van Justitie en Politie wil helpen om de grensoverschrijdende criminaliteit in te dammen”, zei Wolfram aan de aanwezigen.

De initiatiefnemers willen dat het contact tussen de buurtbewoners en de ondernemers ofwel winkeliers beter opgang komt, zodat ze beter ingestemd kunnen zijn op elkaar. “Als er een incident gebeurt bij de winkelier en een buurtbewoner daarvan op de hoogte is, kan de persoon makkelijk inspringen hierop”, legt Wolfram uit.

Speciaal hiervoor is er een plattegrond van de omgeving met telefoonnummers van verschillende instanties vervaardigd. Deze zullen onder de buurtbewoners gedistribueerd worden. Symbolisch overhandigde minister Welzijn enkele van deze kaarten aan ondernemers in de buurt.

Minister Welzijn vindt dit initiatief prijzenswaardig. “We ondersteunen als overheid dit project volledig en meer dan 100 procent. Het helpt om de criminaliteit preventief aan te pakken. Ik doe vanuit deze plaats een beroep op u om dit sterker te maken. Leer je omgeving kennen en wacht niet tot er iets is gebeurt, maar handel preventief”, zei de bewindsman.

Hij is ervan overtuigd dat als dit initiatief slaagt de andere buurten dit ook zullen overnemen. “Het moet een voorbeeld zijn voor de rest. Dit soort initiatieven moeten bijdragen dat de buurtveiligheid op een hoger niveau komt. De kern is preventief”, aldus minister Ferdinand Welzijn. (GFC)