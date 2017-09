Olietankwagen ramt 14 voertuigen op Wijdenboschbrug

🕔 14.sep 2017

Een chauffeur van een olietankwagen heeft woensdag veertien voertuigen op de Wijdenboschbrug geramd. Dit schrijft de politie vandaag. Het ongeval heeft gisteravond voor een enorme filevorming gezorgd.

De politie van het Bureau Nieuwe Haven deed na de melding van het geval de plek aan. De bestuurder verklaarde dat hij vanuit Meerzorg richting Paramaribo reed. Op de top van de brug merkte hij op dat de remmen van het voertuig waren uitgevallen. Hij heeft er alles aan gedaan om het voertuig tot stilstand te brengen, wat niet lukte. De olietanker kwam tegen voertuigen aan die dezelfde rijrichting hadden en ook enkelen die in tegenovergestelde richting opreden.

De chauffeur heeft, om erger te voorkomen, bij de doorbraak van de brug het voertuig in de goot tot stilstand gebracht. Hij bleef ongedeerd.

Een aantal voertuigen dat werd aangereden, zijn zwaar beschadigd. Een bijrijder van een van de voertuigen klaagde van pijn. Zij is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Haar gezondheidssituatie is stabiel.

De tankwagen was beladen met benzine. Volgens de bestuurder moest hij ergens in het oosten de benzine leveren, echter was de plek reeds gesloten en moest hij met de volle lading terugkeren naar Paramaribo.

De autobestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Overige documenten van het voertuig waaronder de keuring, zijn in orde.

Het voertuig is ter herkeuring in beslag genomen. De politie is bezig de schade rapporten ten aanzien van de voertuigen op te maken, die via de verzekering en het desbetreffend bedrijf afgehandeld zullen worden.

De olietankwagen is van een erkend bedrijf.(GFC)