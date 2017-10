OJ 26 jaar eerder op vrije voeten

🕔 01.okt 2017

OJ Simpson is weer vrij. De 70-jarige voormalig American Footbal-speler kreeg 26 jaren strafvermindering wegens goed gedrag en mocht in de vroege zondagochtend de Lovelock Correctional Center in Nevada verlaten.

Orenthal James (OJ) Simpson werd bekend als sporter (40e op de NFL All Time Greatest-lijst) en acteur, maar verwierf wereldfaam tijdens de rechtszaak in verband met de moord op zijn ex, Nicole Brown Simpson, en haar vriend Ronald Goldman.

Zijn aanhouding in 1994 na een lange achtervolging werd live op televisie uitgezonden en ook “de rechtszaak van de eeuw” werd breed uitgemeten in de media.

Hoewel OJ werd vrijgesproken van beide moorden en er nooit iemand anders hiervoor werd vervolgd, werd hij twee jaren later door een civiele rechter aansprakelijk gehouden voor de dubbele moord en moest hij de nabestaanden 33,5 miljoen dollar betalen.

In 2008 was hij betrokken bij een inbraak in het Palace Station hotel om, zoals hij zelf zei, enkele persoonlijke spullen die van hem waren gestolen, terug te halen.

Hij werd voor de inbraak veroordeeld tot 35 jaar cel. OJ wil zich nu vestigen in Florida waar zijn familie en vrienden wonen, maar als het van de Florida Department of Corrections afhangt, gaat dat feestje niet door: “Onze staat moet geen country club worden voor deze veroordeelde crimineel”, zei procureur-generaal Pam Bondi van Florida.