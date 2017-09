“Geen behoefte om door te gaan met onbevoegde leerkrachten”

🕔 26.sep 2017

Onderwijsdeskundige Edwin Marshal is de mening toegedaan dat Suriname genoeg bevoegde leerkrachten heeft, waardoor de behoefte om verder te gaan met onbevoegde onderwijsgevenden, niet meer bestaat. Men is pas bevoegd als men het diploma heeft behaald.

Leerkrachten worden al een poos opgeleid om de bevoegdheid te halen. Voor bijvoorbeeld het vak natuurkunde was het zo dat er leerkrachten lessen verzorgen die de nodige papieren niet hadden. Tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de desbetreffende groep was afgesproken dat de leerkrachten binnen een bepaalde tijd de studie moet hebben afgerond.

Er kunnen gevallen zijn waarbij onderwijsgevenden vanwege omstandigheden de studie niet binnen de afgesproken tijd kunnen afronden. Ze krijgen dan extra tijd maar volgens de heer Marshal kan dat niet onbeperkt doorgaan. Er is geen tussen constructie, benadrukte de onderwijsdeskundige via het radioprogramma Bakana Torie.

Hij stelde dat er veel leerkrachten zijn, die jaren met toewijding les hebben gegeven en bekwaam geworden maar hebben de bevoegdheid nog niet.

Marshal ging ook in op de brief die de leerkrachten van wie de dispensatie om les te geven is beëindigd, hebben ontvangen. Volgens hem staat er niets onaangenaams in. Mogelijk zou de directeur van het EBGS in het schrijven een handreiking kunnen doen over hoe er verder gefunctioneerd kan worden.

Van ontslag, staat er niets vermeld is de mening van de onderwijsdeskundige. Marshal zegt de mogelijke emotionele reactie van de groep ook te begrijpen gelet op de economische situatie waarin het land verkeert. Wanneer er een probleem is, moet er altijd voor gezorgd worden dat het vraagstuk met respect wordt behandeld in plaats van onnodig rumoer te maken.

Het is volgens Marshal verstandig om zaken goed te bekijken. Zo zou er volgens hem gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld de onderliggende werkverhouding tussen de groep wiens dispensatie is ingetrokken en de EBGS.

De deskundige ging ook in op de kwestie van de actiedreigingen en stakingen vanuit de onderwijsvakbonden. Hij zegt niet aan hun recht te komen omdat dat internationaal is erkend. Hij geeft aan, dat indien leerkrachten willen staken er voor gezorgd moet worden dat het onderwijsproces niet wordt verstoord. Suriname zit al in een moeilijke situatie. Het onderwijsniveau moet hoger dan nu het geval is.

De vakbeweging zou eerder met de overheid moeten nagaan hoe het onderwijs beter kan worden ten voordele van het Surinaams kind. Conflictvoorkoming, conflict hantering en conflictoplossing zijn vaardigheden die wij moeten leren, stelde Marshall. Alleen door met feiten op tafel te komen, kunnen problemen opgelost worden.(GFC)