NVB Stadion heet voortaan Asraf Peerkhan Stadion

Het voetbalstadion van Nickerie bekend als NVB Stadion heet vanaf afgelopen weekend het Asraf Peerkhan Stadion. Het enige stadion van Nickerie is vernoemd naar de man die al bijkans 42 jaar in verschillende functies verbonden is aan het geheel.

De thans 71 – jarige Asraf Peerkhan is verder vanaf 1994 in de functie van voorzitter van de Nickerie Voetbal Bond.

De onthulling geschiedde door zijn kleindochters bijgestaan door SVB – secretaris Rozenblad en NVB – ondervoorzitter Aziz Kalidien.

De voetbalstadion van Nickerie werd op 18 november 1933 officieel in gebruik genomen.(GFC)