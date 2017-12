“Nu hebben we bewijs dat ufo’s bestaan”

🕔 20.dec 2017

De Verenigde Staten hebben nu “wetenschappelijke bewijzen” dat ufo’s bestaan en dit dankzij het geheime onderzoeksprogramma dat het Pentagon jarenlang voerde. Dat zegt de voormalige senator die het intitiatief nam om zo’n programma te lanceren.

Harry Reid, voormalig Democratisch senator, lanceerde in 2007 het ‘Advanced Aviation Threat Identification Programme’ (AATIP) nadat hij daarvoor budget had verkregen. Die geheime afdeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie werd volgens het ministerie in 2012 stopgezet, maar volgens betrokkenen loopt het verder in een andere vorm.

Hoe dan ook zorgde de geheime eenheid voor documenten waarin waarnemingen worden omschreven van vliegende toestellen die extreem hoge snelheden halen zonder evenwel een spoor van voortstuwing te vertonen.

“Mocht zo’n beweging plaatsvinden in wat wij tot onze beschikking hebben, zou iedereen in zo’n toestel meteen sterven”, verklaarde Reid aan KLAS Channel 8, verwijzend naar de ufo die in 2014 voor de kust van San Diego werd gespot door twee gevechtspiloten van de Amerikaanse marine. “De inzittenden zouden de G-kracht niet overleven.”

Op de voordien geheim gehouden beelden die recent door het defensieministerie werden vrijgegeven, is te zien hoe de piloten reageren op het mysterieuze vliegende toestel dat ze moesten gaan verkennen.(HLN.be)