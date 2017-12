Nota van wijziging op begroting 2018

🕔 04.dec 2017

Op de begroting over het dienstjaar 2018 komt er een nota van wijziging. De regering heeft zich hierover gebogen en dat vandaag besproken met de coalitie fractie in De Nationale Assemblee. De details van deze nota zullen de richting opgaan van het verhogen van de inkomsten voor de staat.

NDP-fractieleider Andre Misiekaba stond vandaag na de spoedbespreking van de regering onder leiding van president Desi Bouterse de pers te woord. Hij zegt dat de inkomstenverhogende maatregelen moeten komen. maar hij pleit voor een wijze waarbij de kleine man niet getroffen wordt. Een andere zaak die in de nota opgenomen moet worden, is een prioriteitenlijst die de regering denkt uit te voeren met de beschikbare middelen.

Hoewel hij de regering de ruimte geeft om daarop te antwoorden tijdens de behandeling van de begroting denkt Misiekaba in eerste instantie aan het stopzetten van de subsidies bij de Energiebedrijven Suriname (EBS). Dit staatsbedrijf wordt volgens de NDP-fractieleider jaarlijks voor SRD 600- SRD 700 miljoen gesubsidieerd.

De politicus vindt dat mensen die 1000 kilowattuur en meer per maand verbruiken wel gerekend kunnen worden tot de bredere schouders. De NDP-fractie is de mening toegedaan, dat onder andere de EBS een van de bedrijven is waar er behoorlijk bespaard kan worden.

Het is noodzakelijk dat er wordt overgegaan op subject subsidie. Subsidie zal dan alleen bestemd voor mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Misiekaba is blij dat de regering met een nota van wijziging komt omdat de middelen er niet zijn om de begroting zoals die eruit ziet, uit te voeren.

Ook de kwestie grondhuur waarbij personen die grote lappen grond hebben en er slechts mee speculeren, dient aangepakt te worden. Er moet volgens hem onder andere meer betaald worden voor canonrechten wat leidt tot meer inkomsten voor het land en het indammen van speculaties.(GFC)