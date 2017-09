Nog twee grote Chinese bitcoinbeurzen staken handel

🕔 16.sep 2017

Na BTC China hebben ook de Chinese bitcoinbeuzen Huobi en OKCoin besloten de handel in bitcoins te staken. Dat schrijft NU.nl.

Het gaat bij alle beurzen wel enkel om transacties betaald of uitbetaald in Chinese yuan, meldt Techcrunch. Internationale transacties en handel tussen twee crytomunten zijn ook na de geplande sluitingsdatum nog toegestaan.

De lokale handel wordt per eind oktober stopgezet door zowel Huobi als OKCoin, BTC China stopt eind september al. Dit naar alle waarschijnlijkheid op last van de Chinese overheid, die afgelopen week gesprekken over een aanstaand verbod zou hebben gehad met de verschillende bitcoinbeurzen in het land.

Bedreiging

China zou cryptovaluta als bitcoin een bedreiging vinden voor de financiële stabiliteit van het land, vanwege sterke waardeschommelingen en grotere gevoeligheid voor criminaliteit. Eerder deed de Chinese overheid al zogeheten ICO’s in de ban, ‘initial coin offerings’.

Dat zijn een soort combinatie van crowdfunding en aandelenemissie, waarmee geïnteresseerden via cryptomunten kapitaal kunnen stoppen in een startende onderneming. Daarvoor hoeft geen toezichthouder of bank geraadpleegd worden.

Door de verwachte maatregelen van de Chinese overheid schommelde de waarde van één bitcoin afgelopen week aanzienlijk. De virtuele munt dook vrijdag zelfs weer even onder de drieduizend dollar, nog ongeveer een maand rond de 4500 dollar te hebben gestaan.(NU.nl)